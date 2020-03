Wojskowe działania antywirusowe

Dużą część zadań wykonują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Rzecznik tej formacji podpułkownik Marek Pietrzak w rozmowie z IAR przypomniał, że żołnierze pomagają cywilnym służbom od 6 marca, po potwierdzeniu pierwszego przypadku zachorowania na koronawirusa w naszym kraju. Chodzi m.in. o wsparcie ponad 600 kombatantów AK oraz organizacji niepodległościowych poprzez m.in. robienie zakupów, czy dostarczaniu leków.

Żołnierze WOT wspierają też działania na granicach państwa, na których przywrócono kontrole, co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Terytorialsi wspierają mundurowych na wschodniej granicy. Realizują także zadania na lotniskach przy operacji „LOT do domu”.

Kolejnym zadaniem, w które zostali zaangażowani terytorialsi, jest operacja „Odporna wiosna”. To pomoc samorządom w dostarczaniu żywności i leków osobom potrzebującym pomocy z powodu kwarantanny, podeszłego wieku czy niepełnosprawności.

Wojska Obrony Terytorialnej, na polecenie ministra obrony narodowej, uruchomiły również pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi kierownictwa MON pracę rozpoczęło także mobilne laboratorium rozpoznania biologicznego. Jest w stanie wykonać do 120 testów na koronawirusa dziennie. Testy wykonuje także Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

We wszystkich województwach działają także zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia ministerstwu zdrowia. Mają do dyspozycji pojazdy sanitarne i mikrobusy. We Wrocławiu z kolei działa kontenerowy szpital polowy, który umożliwia odbywanie kwarantanny. Siły zbrojne są również gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.

W ramach wsparcia regionalnych centrów krwiodawstwa, które obecnie mają problemy z gromadzeniem krwi, żołnierze zgłaszają się na ochotnika i oddają krew. Do tej pory oddano już blisko 200 litrów krwi.