Rademenez zaprasza do udziału w domowym koncercie.

Każda zainteresowana osoba już jutro o godzinie 18.00 może dołączyć do transmisji na żywo z koncertu Rademeneza. Jest to propozycja rozrywki bez wychodzenia z domu, do czego zachęca Radosław Blonkowski:

Przypomnijmy, że do transmisji można dołączyć poprzez fanpage Rademeneza.