Kolejarze odwołują pociągi

Od 16.03.2020 r. do 29.03.2020 r. odwołane są pociągi:

Poc. 78501 Zielona Góra Główna (08:54) – Szczecin Główny (12:01) kursuje codziennie

Poc 87502 Szczecin Główny (13:32) – Zielona Góra Główna (16:34) kursuje codziennie

Poc 88520 Szczecin Główny (7:00) -Kostrzyn (8:28) kursuje od poniedziałku do soboty

Poc 88545 Kostrzyn (13:15) – Szczecin Główny (14:46) kursuje od poniedziałku do piątku i w niedziele.

Wykaz pociągów, które zostają odwołane w terminie od od 20.03.2020 r. do 29.03.2020 r.:

Poc. 78603 Zielona Góra (05:10) – Szczecin Głównym (08:14) odwołany na odcinku Zielona Góra Główna – Rzepin odjazd ze stacji Rzepin w kierunku stacji Szczecin Główny o 06:04

Poc 87504 Szczecin Główny (19:02) – Zielona Góra Główna (22:06) odwołany na odcinku Rzepin – Zielona Góra Główna. Przyjazd do stacji Rzepin o 21:05

Poc. 78501 Zielona Góra Główna (08:54) – Szczecin Główny (12:01) – odwołany na całym odcinku

Poc. 87502 Szczecin Główny (13:32) – Zielona Góra Główna (16:34) – odwołany na całym odcinku.

Wykaz pociągów, które zostają odwołane w dniach od 20.03 do 29.03.2020 r.:

78535 Poznań Główny (20:35) – Kostrzyn (23:30) kursuje codz. odwołany na odcinku Krzyż – Kostrzyn

80429 Krzyż (16:42) – Kostrzyn (18:16) kursuje codz.

88350 Kostrzyn (21:06) – Krzyż (22:40) kursuje codz.

88344 Kostrzyn (13:52) – Krzyż (15:25) kursuje codz.

Wykaz pociągów, które zostają odwołane od 20.03 do 31.03.2020 r.:

77883 Leszno (20:00) – Zielona Góra (21:59) kursuje w (7)

76343 Leszno (20:00) – Głogów (20:54) kursuje w (E )

76333 Leszno (07:34) – Głogów (08:28) kursuje codz.

67332 Głogów (08:39) – Leszno (09:28) kursuje codz.

67338 Głogów (21:39) – Leszno (22:27) kursuje w (E )

77218 Zielona Góra (22:20) – Leszno (00:05) kursuje w (7)

70401 Nowa Sól (06:21) – Poznań Główny (09:00) kursuje w (D) odwołany na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra

70403 Nowa Sól (10:06) – Poznań Główny (12:44) kursuje w (D) odwołany na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra

70407 Nowa Sól (13:42) – Poznań Główny (16:21) kursuje w (D) odwołany na odcinku Nowa Sól – Zielona Góra

79600 Poznań Główny (07:11) – Nowa Sól (09:58) kursuje w (D) odwołany na odcinku Zielona Góra – Nowa Sól

79606 Poznań Główny (10:50) – Nowa Sól (13:34) kursuje w (D) odwołany na odcinku Zielona Góra – Nowa Sól

79608 Poznań Główny (16:36) – Nowa Sól (19:20) kursuje w (D) odwołany na odcinku Zielona Góra – Nowa Sól

79610 Poznań Główny (19:42) – Nowa Sól (22:14) kursuje codz. odwołany na odcinku Zielona Góra – Nowa Sól.

Informacje warto sprawdzić na stronie POLREGIO.