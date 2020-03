OPS na pomoc seniorom

Pomaganie seniorom w trudnym dla nich czasie epidemii koronawirusa jest nie tylko w dobrym tonie, ale również jest koniecznością. Z pomocą spieszą pojedyncze organizacje młodzieżowe, charytatywne, ale przede wszystkim instytucje powołane do tego celu.

– Jesteśmy gotowi pomóc wszystkim seniorom z naszej gminy, którzy o taką pomoc wystąpią – informuje Bożena Nitschke, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście:

Dyrektorka Bożena Nitschke apeluje do seniorów, aby kontaktowali się z OPS w Babimoście jedynie telefonicznie. Pracownik ośrodka, który przyjdzie do potrzebującego seniora, musi okazać stosowną legitymację. Dokona zakupów najpotrzebniejszych artykułów, do których nie należą tytoń i alkohol. Pracownicy OPS nie płacą też rachunków za czynsz, prąd czy gaz.