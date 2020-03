To produkt na rynku deficytowy, a w dobie pandemii Covid-19 wręcz niezastąpiony.

– Nie możemy być obojętni, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, czujemy się współodpowiedzialni – mówi projektantka. Ewa Minge zaapelowała także do Polaków, by – jeśli mogą – pozostali w domu.

Szwalnia Eway Minge szyje maseczki i ubióry ochronne m.in. dla szpitala marynarki wojennej w Gdańsku oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.