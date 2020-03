Awans generała: z Żagania do dowództwa generalnego

Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. dyw. Stanisław Czosnek awansował na Zastępcę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W Żaganiu zastąpił go gen. bryg. Dariusz Parylak.

Przekazanie obowiązków dowodzenia „Czarną Dywizją” było uroczyste i zgodne z wojskowym ceremoniałem, jednak ze względu na zagrożenie koronawirusem – kameralne.

Nowy dowódca lubuskiej dywizji, gen. bryg. Dariusz Parylak tak zwrócił się do odchodzącego do Warszawy przełożonego, którego był do tej pory zastępcą:

Odchodzący dowódca, gen. bryg. Stanisław Czosnek, objął stanowisko Żaganiu w lutym 2017 roku, zastępując gen. bryg. Jarosława Mikę, obecnego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Teraz znów będą razem pracować.

Dziś gen. Czosnek mówił tak:

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w Sali Tradycji „Czarnej Dywizji”. Wzięli w niej udział również gen. broni pil. Jan Śliwka, pierwszy zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także najbliżsi współpracownicy i podlegli dowódcy lubuskiej dywizji żołnierze oraz władze Żagania.