Kolejne przypadki koronawirusa. Już 9 potwierdzonych w regionie

Pięciu kolejnych pacjentów z koronawirusem w regionie. To najnowsze dane potwierdzone przez ministerstwo zdrowia.

Najnowsze dane resortu mówią o 355 przypadkach zachorowań w całym kraju. Pięć osób zmarło.

Jeszcze dziś w południe informowaliśmy o młodym mężczyźnie, który jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Potwierdzono u niego zakażenie. Mężczyzna niedawno wrócił z zagranicy. Wieczorem ministerstwo zdrowia potwierdziło pięć kolejnych przypadków wirusa zdiagnozowanych u pacjentów przebywających w szpitalu zakaźnym w Zielonej Górze. Z naszych informacji wynika, że każdy z tych pacjentów jest w dobrym stanie.

Nasze informacje potwierdza także rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska- Ciepy.

Wcześniejsze przypadki potwierdzone w regionie, to młody mężczyzna, który niedawno wrócił ze Szwajcarii oraz mieszkanka jednej z podgorzowskich miejscowości, która wróciła z Anglii. Pierwszy pacjent z potwierdzonym koronawirusem, to starszy mężczyzna z Cybinki. Ostatnie badania dały u niego wynik negatywny, co oznacza, że jego organizm poradził sobie z koronawirusem.