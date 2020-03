Widzialna Ręka pomaga. Także w Zielonej Górze

Jednym z jej administratorów jest Karol Polak:

Członkowie grupy pomagają nie tylko seniorom. Organizują także wsparcie dla lokalnych instytucji. Co ważne – ma to być odpowiedź na rzeczywiste potrzeby w danym momencie:

By dotrzeć z informacją o możliwości wsparcia do seniorów, którzy nie mają dostępu do internetu na klatkach schodowych na wielu osiedlach wywieszono kartki. Codziennie od 9:00 do 20:00 działa też infolinia, gdzie można poprosić o pomoc. Nr infolinii: 789 360 940.

Warto dodać, że grupa liczy już 3,5 tysiąca członków.

Cała rozmowa z Karolem Polakiem: