Pięciolitrowe opakowania trafiają od wczoraj do instytucji, które najbardziej go potrzebują. Środek dezynfekujący otrzymują między innymi: Szpital Uniwersytecki, Miejski Zakład Komunikacji czy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Płyn będzie służył np. do dezynfekcji rąk. Mówi Waldemar Michałowski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w magistracie:

Koszt jednego, pięciolitrowego pojemnika z płynem dezynfekującym to 95 złotych.