FamilySearch w Collegium Polonicum

Biblioteka Collegium Polonicum uzyskała status biblioteki afiliowanej przy FamilySearch, amerykańskiej organizacji zajmującej się nieodpłatnym udostępnianiem miliardów danych genealogicznych użytkownikom na całym świecie. Dzięki tej afiliacji użytkownicy Biblioteki Collegium Polonicum uzyskają łatwy dostęp do cyfrowych ksiąg metrykalnych z Polski, Niemiec i innych krajów świata, a w szczególności do wielu zbiorów zastrzeżonych, z których nie można korzystać na komputerach domowych.

– Biblioteka Collegium Polonicum dołączyła tym samym do ok. 800 bibliotek publicznych na całym świecie, które oferują swoim użytkownikom poszerzony dostęp do danych metrykalnych zgromadzonych przez FamilySearch i jest pierwszą taką biblioteką na terenie Europy Środkowej i Wschodniej – mówi dr hab. Izabela Parowicz, która zainicjowała i nadzorowała proces afiliowania Biblioteki Collegium Polonicum przy FamilySearch:

Warto dodać, że Izabela Parowicz od kilku lat prowadzi na wydziale kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zajęcia z genealogii. Afiliowanie Biblioteki Collegium Polonicum przy FamilySearch umożliwi sprawniejsze prowadzenie zajęć, a studentom w znaczący sposób ułatwi i przyspieszy ich własne badania genealogiczne. Z bazy można korzystać bezpłatnie.