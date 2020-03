Ronowicz apeluje: oddajmy diety

Bożena Ronowicz zwróciła się do samorządowców z apelem o wsparcie walki z korona wirusem. Była prezydent Zielonej Góry, a obecnie radna zaproponowała, by radni zrezygnowali z jednej miesięcznej diety i przekazali ją szpitalom.

Swój pomysł Bożena Ronowicz opisała na portalu społecznościowym. W poście czytamy:

Wsparcie, pomoc finansowa oraz rzeczowa dla szpitali i osób w nich pracujących płynie od spółek publicznych i prywatnych, artystów, sportowców, przedsiębiorców. Nadszedł czas, aby szpitale lubuskie wskazane do świadczenia pomocy medycznej osobom zakażonym koronawirusem (w szczególności Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze ) otrzymały wsparcie finansowe od lubuskich samorządowców. Proponuję jako radna Miasta Zielona Góra i jednocześnie Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Kultury I Sportu , aby radni wszystkich szczebli samorządu (dzielnicowego, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) wpłacili jedną dietę na konto wskazane przez szpital. Proszę o pozytywny odzew wszystkich lubuskich radnych. Okażmy solidarność z wszystkimi, którzy zabiegają o nasze i naszych bliskich zdrowie i życie. A może dołączą się do nas radnych ze wsparciem finansowym organy wykonawcze samorządów ( Zarząd Województwa, Zarządy Powiatów, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Zarządy Dzielnic, Sołtysi) ?!

Czy pomysł radnej spotka się z odzewem? Tego na razie nie wiadomo. Gdyby jednak tak się stało, szpitale otrzymałyby potężny zastrzyk gotówki. W samej tylko Zielonej Górze była by to kwota ok 50 tys. zł. Tyle miesięcznie miasto wydaje na diety radnych.