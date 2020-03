PLK kończy rozgrywki. Stelmet mistrzem Polski!!!

Polska Liga Koszykówki postanowiła przedwcześnie, po 22 kolejkach rundy zasadniczej, zakończyć rozgrywki 2019/20. Ustalono, że medale zdobędą zespoły będące w tej chwili na pierwszych trzech miejscach. To oznacza, że mistrzem Polski jest Stelmet ENEA BC Zielona Góra!!!

To piąty tytuł w historii klubu – poprzednie triumfy I zespołu miały miejsce w latach 2013, 15, 16 i 17.

W tym roku zespół do mistrzostwa poprowadził Chorwat Żan Tabak, którego asystentami byli Mariusz Niedbalski i Arkadiusz Miłoszewski.

Początek sezonu był w Zielonej Górze wielką niewiadomą. Klub, który miał duże długi, postanowił wprowadzić program naprawczy. Miało to polegać na tym, że wpływy do klubu nie będą – po raz pierwszy od dawna – przewyższały wydatków, a z nadwyżki, która miała zostać wypracowana miały być powoli spłacane długi sprzed lat.

Zatrudniono tymczasem wracającego na rynek trenera Żana Tabaka i zaczęto szukać graczy, którzy prezentowaliby dobra jakość za w miarę niską cenę. Postawiono częściowo na obcokrajowców, którzy byli po kontuzji(Drew Gordon) lub na zakręcie kariery(Ludde Hakansson) albo byli mało znani(Ivica Radić) lub mieli wyrobiona markę w Polsce, ale nie byli nigdy gwiazdami(Joe Thomasson, Tony Meier). Do tego dokoptowano dobrych Polaków(Jarosław Zyskowski, Marcel Ponitka) i pozostawiono weteranów(Łukasz Koszarek, Przemysław Zamojski). Jak się okazało – to była mieszanka wybuchowa!

Drużyna Żana Tabaka zebrała się jednak bardzo późno – ostatni gracz, Łukasz Koszarek, który wracał z mistrzostw świata w Chinach, dotarł do zespołu ledwie 5 dni przed pierwszym spotkaniem. I początek sezonu w PLK Stelmet miał niepewny – w pierwszych trzech kolejkach przegrał dwa razy(ze Startem Lublin i Polskim Cukrem Toruń), ale to był koniec dopasowywania się trenera i zawodników do siebie. Od tego momentu zespół wygrał 15 razy z rzędu, zasiadł na tronie lidera i dziś jest mistrzem kraju.

A liga od kilku dni zastanawiała się, co dalej zrobić z zawieszonymi w miniony czwartek rozgrywkami. Większość środowiska koszykarskiego była za zakończeniem sezonu, trwały jednak dyskusje, czy przyznać medale zespołom, które w momencie zatrzymania rozgrywek są na 3 pierwszych miejscach czy anulować ten sezon.

W końcu wygrała pierwsza opcja i Stelmet ma mistrzostwo, wicemistrzem kraju jest Start Lublin, a trzecie miejsce zajmuje Anwil Włocławek.

Oto pełny komunikta PLK:

Zarząd Spółki Polska Liga Koszykówki S.A z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 marca 2020 r., działając na podstawie przepisów art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz przepisów Regulaminu Rozgrywek PLK i Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz, podjął uchwałę o zakończeniu rozgrywek ligi zawodowej w koszykówce mężczyzn – Energa Basket Liga – w sezonie 2019/2020. Zakończenie sezonu następuje z zachowaniem miejsc w tabeli rozgrywek według punktacji uzyskanej w meczach rozegranych do dnia 12 marca 2020 r. Klasyfikacja drużyn została ustalona na podstawie Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę, a tytuł Mistrza Polski przypadł zespołowi Stelmet Enea BC Zielona Góra. W związku z zakończeniem sezonu na warunkach wskazanych powyżej wszystkie zespoły sklasyfikowane w tabeli zachowują prawo do udziału w rozgrywkach Energa Basket Liga w kolejnym sezonie rozgrywkowym. Klasyfikacja Energa Basket Liga w sezonie 2019/2020: 1. Stelmet Enea BC Zielona Góra

2. Start Lublin

3. Anwil Włocławek

4. Asseco Arka Gdynia

5. Polski Cukier Toruń

6. Trefl Sopot

7. WKS Śląsk Wrocław

8. King Szczecin

9. PGE Spójnia Stargard

10. BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski

11. Enea Astoria Bydgoszcz

12. HydroTruck Radom

13. GTK Gliwice​

14. Legia Warszawa

15. MKS Dąbrowa Górnicza

16. Polpharma Starogard Gdański