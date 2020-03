Jakub Skierka z Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra to jeden z kandydatów do udziału w tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Z uwagi na epidemię koronawirusa pływak i jego trener Jacek Miciul musieli zawiesić treningi.

– To co w tej chwili się dzieje, to jest stan takiego zawieszenia – mówi szkoleniowiec Jakuba Skierki: