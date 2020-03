Pacjent „zero” wyzdrowiał! Jego organizm jest wolny od koronawirusa

Kolejne wyniki pochodzącego z Cybinki pacjenta "zero", które przyszły w dniu dzisiejszym są negatywne. Taka informację podał na swoim fanpejdżu Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, gdzie przebywa pacjent.



- Oznacza to, że możemy go uznać za wyleczonego i jutro zostanie wypisany do domu - informuje szef naszego oddziału zakaźnego lek. Jacek Smykał.