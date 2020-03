Pogranicznicy o kontrolach w Lubuskiem

W dalszym ciągu trudno jest wjechać do Polski przez przejścia graniczne w województwie lubuskim. Jak informują pogranicznicy, czas oczekiwania na wjazd do kraju przez przejście graniczne w Świecku wynosi od 15 do nawet 20 godzin. W Olszynie czeka się krócej - ok. 10 godzin.