Lubuskie punkty gastronomiczne oferujące jedzenie na dowóz powinny przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. Środki do dezynfekcji, jednorazowe ręczniki, terminale do płatności kartą, obowiązkowa dezynfekcja toreb do żywności to tylko część z nich - przypomina specjalistka ds. HACCP Anna Pyszczek