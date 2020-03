Ponad 60 milionów złotych mają kosztować dwa zadania, jakie zostaną wykonane na terenie nowosolskiego szpitala. Jedna z inwestycji to budowa nowego bloku operacyjnego, która pochłonie około 35 milionów złotych. Na to zadanie lecznica otrzyma unijne dofinansowanie. Druga, nie mniej ważna inwestycja, to modernizacja kotłowni, w której żródłem ciepła będzie gaz ziemny.