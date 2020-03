Zabezpieczyli granice z Niemcami

Wojska inżynieryjne zakończyły zabezpieczanie granicy z Niemcami na przejściach Żytowań i Łęknica - poinformował w niedzielę na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak dodał, zabezpieczenie odbywa się we współpracy żołnierzy i służb podległych MSWiA.

Wojsko pomaga w walce z #koronawirus. Żołnierze wojsk inżynieryjnych zabezpieczyli kolejne przejścia graniczne – Lubieszyn i Buk. pic.twitter.com/Fcpcj3nXE0 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 16, 2020

O zabezpieczeniu obu przejść między Polską a Niemcami poinformowało także na swych profilach w portalach społecznościowych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zabezpieczenia obu przejść, m.in. poprzez ustawienie wypełnionych piaskiem blokad, dokonali żołnierze wojsk inżynieryjnych z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej przy współdziałaniu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Od godziny 00.00 w niedzielę zamknięte są granice Polski dla osób chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską; granice zamknięto dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, od niedzieli do Polski mogą jedynie wjeżdżać obywatele polscy, a także obcokrajowcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski mogą wjeżdżać także tylko ci cudzoziemcy, którzy mają Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych, personel dyplomatyczno-konsularny i członkowie ich rodzin. Wpuszczani mogą być także cudzoziemcy, którzy mają prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, oraz ci, którzy mają zezwolenie na pracę w Polsce. Granicę RP mogą przekroczyć cudzoziemcy, kierowcy ciężarówek przewożących towary. Każda osoba wjeżdżająca do Polski musi udać się na dwutygodniową kwarantannę.

Czynne są tylko niektóre przejścia graniczne, przy innych drogach prowadzących przez granice sytuację kontrolują patrole wojsk i służb lub ustawiono blokady.

Regulacje te wprowadzono na mocy rozporządzeń opublikowanych w sobotę w Dzienniku Ustaw, o których informował w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie jego rządu. Na mocy podjętych przez rząd decyzji od soboty do odwołania obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego związany z zachorowaniami spowodowanymi koronawirusem.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 119 osób, z których trzy zmarły – taki jest najnowszy bilans w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę po godz. 15 o ośmiu nowych przypadkach.