Kwalifikacja wojskowa 2020 została zakończona w piątek, 13 marca. Prowadzona jest zawsze etapami, dlatego wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia tracą ważność. To decyzja ministrów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, wynikająca z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.