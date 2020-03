Jan Prokop nie żyje

– To dla nas i dla całego środowiska strzeleckiej kultury nieodżałowana strata – mówi Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku podczas jubileuszu 60-lecia strzeleckiej kultury, otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP oraz tytułu „Człowiek 60-lecia strzeleckiej kultury” w plebiscycie czytelników „Ziemi Strzeleckiej”. Tak opowiadał Adamowi Królowi o otrzymanych wyróżnieniach

Termin pogrzebu nie jest jeszcze znany.

Cała wypowiedź z Gali 60-lecia strzeleckiej kultury

Nota biograficzna:

Jan Prokop szkołę średnią ukończył w Chojnowie, woj. wrocławskie, studium Taneczne w Warszawie. W latach 1959 – 1972 oraz 1985 – 1996 związany był z domem kultury w Strzelcach Krajeńskich. W tym okresie założył Zespół Tańca Ludowego „Krajna” (1962 r.), który działa do dziś. Jego choreografem był do 2002 roku. Jako choreograf udzielał konsultacji dla zespołów tanecznych, był reżyserem Święta Plonów, nie tylko lokalnych, ale i uroczystości wojewódzkich. Był twórcą i reżyserem takich widowisk jak: „Piórnica lubuska”, ,„Wesele łowickie”, „Tańce słowiańskie” do muzyki Antoniego Dworzaka czy tańce starowarszawskie. Jest bohaterem dwóch reportaży emitowanych w ogólnopolskiej telewizji podczas Świąt Wielkanocnych pod tytułem „Zmartwychwstanie Jana Prokopa” oraz „Trzy razy uciekał przed śmiercią”. W latach 80. przez 5 lat prowadził również ZPiT „Ługowiacy”. Od 1993 roku zajął się zdobieniem jajek. Na terenie gminy i powiatu strzelecko-drezdeneckiego odbył szereg spotkań ze społeczeństwem połączonych z pokazem technik zdobienia jaj oraz omówieniem tradycji wielkanocnych – Brzoza, Lipie Góry, Drezdenko, Zwierzyn, Górki Noteckie, Ługi, Dobiegniew, Ochla. Wziął udział w kiermaszach, festynach i wystawach rękodzieła artystycznego (np. Gorzów Wlkp.,Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Zielona Góra, Ochla, Szczecin) prezentując pisanki, wycinanki, palmy wielkanocne. Tą formą upowszechniania tradycji zajmuje się do dzisiaj.

Przez wiele lat Jan Prokop współpracował z Muzeum Etnograficznym Oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Brał udział w dziesiątkach kiermaszów i przeglądów twórczości ludowej.

Jego pokazy, warsztaty proponowane dla publiczności w różnym wieku, zupełnie unikalnych w skali kraju technik zdobnictwa zdobyły uznanie w wielu środowiskach. Niezwykle ważnym, z punktu widzenia kolekcjonerskiego, jest przekazanie pisanek, wycinanek, malowanek Prokopa oraz 50 lalek w strojach ludowych do zbiorów sztuki obrzędowej w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Pan Prokop współpracował także z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, gdzie brał udział w licznych imprezach o charakterze edukacyjnym i folklorystycznym. W czasie imprez związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy Jan Prokop oprócz prezentacji bogatego zbioru własnych prac – palmy wielkanocne, pisanki, kroszonki – czynnie uczestniczył w pokazach powstawania pisanki od pierwszych linii nakładanych woskiem do końcowych efektów. Wiele razy prowadził też warsztaty wykonywania palm wielkanocnych oraz zdobienia jaj różnymi sposobami. Oprócz wymienionych muzeów swoje prace wystawiał w Niemczech, Danii, Francji i Anglii. W 2013 roku Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna” wydało składankę o twórczości ludowej i artystycznej Jana Prokopa, twórcy znanego nie tylko w regionie. W tym też roku wystawiane były jego dzieła pt. „Ceramika, choinka i walka o obronę tradycji”. W 2015 roku przygotował specjalną kolekcję pisanek „ Złota kolekcja strojów ludowych”, które trafiły do Muzeum Etnograficznego w Ochli i Poznaniu, z tymi placówkami współpracuje do dziś. Uczestniczył trzykrotnie (ostatnio w 2017 r.) w corocznej imprezie pod nazwą „Pisanka w muzeum” w Poznaniu. Artyście towarzyszyli członkowie Zespołu Tańca Ludowego ”Krajna” urozmaicając i wzbogacając Jarmarki Wielkanocne, a jego wystawy i warsztaty przyczyniły się do sukcesu, o czym świadczyły opinie zwiedzających oraz relacje medialne. Jest rozpoznawany jako artysta ludowy i twórca znanych w kraju pisanek – „Prokopek”. W 2016 roku w Łopienniku Nadrzecznym z jego inicjatywy i inspiracji twórczością w Zespole Szkół zorganizowano przedstawienie pt. „Naród żyje i nikomu się nie zdaje, dopóki język zna swój i swoje obyczaje”. Całość uświetniła wystawa prac pana Prokopa pod nazwą: „Nic wielkiego, prosty chłopak z Krzywego”, której celem było upowszechnianie rodzimej kultury, tradycji i wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Otrzymał Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Ziemi Strzeleckiej, Złotą Odznakę Ludowych Tancerzy Duńskich, Zasłużony dla Kultury Polskiej, był Laureatem Nagrody Roku 2009 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i promocję Gminy Strzelce Krajeńskie. W 2019 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP, a także tytuł „Człowiek 60-lecia strzeleckiej kultury” w plebiscycie czytelników „Ziemi Strzeleckiej”.

