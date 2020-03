Drugi przypadek koronawirusa w regionie

Z informacji Radia Zachód wynika, że pozytywny wynik dały badania przeprowadzone u kobiety, która niedawno wróciła do Polski.

Przed chwilą ministerstwo zdrowia poinformowało o ośmiu nowych przypadkach. Potwierdzone nowe przypadki dotyczą osób z województw: lubuskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Resort przekazał, że wszyscy pacjenci są w stanie dobrym.

Aktualny bilans zakażenia koronawirusem w Polsce to 119 osób. Trzy osoby zmarły. O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem resort zdrowia poinformował 4 marca. Był to mieszkaniec Cybinki, który wrócił z Niemiec. Do dziś mężczyzna przebywa w zielonogórskim szpitalu.