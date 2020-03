Od północy tymczasowa kontrola graniczna

W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące przywrócenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego na wymienionych przejściach prowadzących do Polski.

Na podstawie pierwszego rozporządzenia MSWIA zostanie przywrócona tymczasowo – od 15 marca do 24 marca – kontrola graniczna osób przekraczających polską granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną UE – strefy Schengen.

Na granicy z RFN w naszym regionie czynne są całodobowo przejścia piesze: Gubin – Guben, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz, całodobowe drogowe: Jędrzychowice, Olszyna – Forst, Świecko – Frankfurt, Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen oraz kolejowe, które będą czynne w godzinach otwarcia stacji kolejowej: Węgliniec – Horka, Zasieki – Forst, Gubin – Guben, Kunowice – Frankfurt, Kostrzyn – Kietz.

W sobotę opublikowane zostało też rozporządzenie ws. zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski. Wprowadza ono zakaz lądowania w portach lotniczych RP międzynarodowych lotów przewożących pasażerów. Lotnicze przejście graniczne Zielona Góra-Babimost będzie jednak funkcjonować na wypadek konieczności lądowania rejsów czarterowych.

Od dziś do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, tj. prawo do pracy w Polsce.

Rozporządzenie zakłada, że „w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach”.

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy „którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów” – czyli np. kierowcy ciężarówek.

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880 – poinformował resort spraw zagranicznych.