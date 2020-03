WOT zmieniają model funkcjonowania formacji na przeciwkryzysowy

Wojska Obrony Terytorialnej od czwartku zmieniają model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

– powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Jak przekazał ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, „na obecnym etapie bezpośrednia walka z koronawirusem nie jest możliwa, dlatego Wojska Obrony Terytorialnej w ramach działań Sił Zbrojnych RP będą podejmowały szeroko zakrojone działania profilaktyczne”.

– poinformował.

– przekazał Pietrzak.

„Od 12 marca, godz. 9.00, do odwołania zmienia się model funkcjonowania WOT: ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Całość formacji przechodzi w stan 12-godzinnej gotowości do działania. Wybrane grupy żołnierzy o określonych specjalnościach wojskowych wchodzą w 6-godzinną gotowości do podjęcia działań”

– podał.

Wojska Obrony Terytorialnej będą się skupiały na trzech głównych obszarach

Pierwszy z nich to wspieranie Policji, Straży Granicznej, Wojewodów oraz władz samorządowych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz wsparcie opieki nad osobami zakażonymi, przebywającymi w kwarantannie oraz osobami starszymi.

„Zadanie to będzie realizowane poprzez selektywną aktywację żołnierzy WOT posiadających kompetencje: ratowników medycznych, pielęgniarek, farmaceutów, żołnierzy z uprawnieniami KPP – dotyczy to tylko tych żołnierzy, którzy na co dzień nie realizujących zadań na rzecz służby zdrowia. Zadanie to będzie dotyczyło też: kierowców, logistyków, obsług agregatów prądotwórczych, obsług zestawów oświetleniowych, psychologów oraz informatyków. Siły te będą utrzymywane w 6-godzinnej gotowości do działania”