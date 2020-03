Będą utrudnienia na trasie Czerwieńsk – Zbąszynek

Prace ruszają w najbliższy poniedziałek i potrwają co najmniej do listopada. W tym samym czasie na odcinku od Zielonej Góry do Zbąszynka obowiązywać będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Mariusz Olejniczak, dyrektor Zakładu PKP PLK w Zielonej Górze, podkreśla, że remont 40-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 358 to jedna z najważniejszych z zaplanowanych na ten rok inwestycji.

Jak mówi, po zakończeniu remontu podróż do Gorzowa, Poznania, Warszawy czy Gdańska będzie szybsza i bardziej komfortowa:

Mariusz Olejniczak zaznacza, że remont linii kolejowej na trasie Czerwieńsk – Zbąszynek potrwa pół roku, ponieważ zakres prac jest bardzo szeroki. Wzmacniane będą nasypy kolejowe, wymieniane podkłady oraz szyny, a także modernizowane przejazdy:

Dodajmy, że remont linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek kosztować będzie ponad 85 mln złotych. Prace nie obejmują jednak modernizacji mostu kolejowego w Pomorsku, która zaplanowana jest dopiero na przyszły rok.