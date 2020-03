Polska kontra koronawirus

Zgodnie z decyzją rządu zamknięte zostaną także wszystkie szkoły podstawowe, średnie i wyższe oraz placówki kulturalne. To najnowsze informacje przekazane przez szefa rządu Mateusza Morawieckiego:

Jutro i pojutrze szkoły i przedszkola będą przyjmowały dzieci i młodzież. Chcemy dać rodzicom czas, by przygotowali się na tę sytuację:

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że rząd podjął decyzję o zamknięciu żłobków oraz klubów dziecięcych. Minister powiedziała, że zostaną uruchomione specjalne zasiłki dla rodziców dzieci, które pozostaną w domach:

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a bliższych informacji na ten temat udziela specjalna infolinia ZUS pod numerem 22 5601600.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkrślił, że w przypadku szkół podstawowych będą one jeszcze przez dwa dni pełniły funkcję opiekuńczą, ponieważ trudno jest z dnia na dzień znaleźć opiekę na dłuższy czas dla dzieci najmłodszych:

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował o odpowiedzialność w obliczu zagrożenia koronawirusem. Zamknięcie szkół, uczelni, kin, muzeów i innych instytucji publicznych nie oznacza, że można dowolnie spędzać czas wolny od zajęć:

Minister Zdrowia apeluje, by w najbliższym czasie ograniczać kontakt dzieci z osobami starszymi. Łukasz Szumowski podkreślił, że po to są wprowadzane zasiłki opiekuńcze, by to rodzice, a nie dziadkowie, zajmowali się dziećmi w trakcie wprowadzonej przerwy w zajęciach szkolnych:

W związku z koronawirusem przerwa w zajęciach szkolnych, uczelnianych, a także działalności żłobków, instytucji kultury, kin ma potrwać do 25 marca.