Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie

Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce będzie rosnąć; zapewniam, że władze Polski wcześniej podjęły odpowiednie kroki, aby się do tego wyzwania przygotować - podkreślił w wieczornym orędziu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział, że w związku z odnotowaniem na świecie tysięcy zgonów wywołanych zachorowaniami, spowodowanymi koronawirusem sytuacja jest poważna.

„Wirus w ostatnich dniach dotarł także do Polski. Spodziewaliśmy się tego. Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć. Zapewniam, że władze Rzeczypospolitej wcześniej podjęły odpowiednie kroki, by się do tego wyzwania przygotować” – powiedział prezydent.

„Teraz podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków. Wprowadzone zostały kontrole sanitarne na granicach naszego kraju. Wydana została decyzja o zakazie organizacji imprez masowych. W następnych dniach będą podejmowane kolejne niezbędne kroki” – zapowiedział.

Prezydent zapewnił, że polskie władze chcą zapobiegać zarażeniom i chronić ludzi. Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z premierem, szefem MZ i szefem MSWiA. „Rząd, administracja rządowa i samorządowa, służby sanitarne, medyczne, policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko, pracują z poświęceniem, by chronić Polaków. Wysoko oceniam działania podejmowane w tej sprawie i bardzo za nie dziękuję” – podkreślił Andrzej Duda.