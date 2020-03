Będzie specustawa dot. rozwiązań dla gospodarki ws. koronawirusa.

- Na początku przyszłego tygodnia przedstawimy projekt specustawy dot. rozwiązań dla gospodarki ws. koronawirusa - zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Rząd zniesie też obowiązek nakładania kar za niewywiązywanie się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych. To część działań w związku z epidemią koronawirusa.

Jak oświadczyła Emilewicz, odpowiednia decyzja ministra ds. gospodarki, dotycząca zakazu nakładania kar, zostanie opublikowana w środę.

Minister poinformowała, że w specustawie, która ma pomóc firmom w zawiazku z epidemią koronawirusa znalazły się rozwiązania elementy poprawiające ich płynność finansową. „To przede wszystkim tanie pożyczki i gwarancje, źródłem ich finansowania będzie Bank Gospodarstwa Krajowego” – poinformowała minister.

„Z jednej strony rozszerzamy zakres pomocy de minimis – to ta pomoc, która jest w najprostszych regułach i warunkach udzielana dzisiaj przez sektor bankowy małym i średnim firmom. Dzisiaj wartość pożyczki i gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie przekracza 60 proc. wartości udzielanej pożyczki – chcemy zwiększyć tę kwotę do 80 proc. a całkowitą wartość z 200 tys. euro podnieść do 500 tys. euro” – zaznaczyła.

Minister przypomniała, że wiele ważnych inwestycji jest dziś prowadzonych w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, która przewiduje nakładanie kar w sytuacji nierealizowania umów w terminie. I to ten właśnie obowiązek zostanie zniesiony – wskazała.

„Kary nie będą nakładane na wykonawców i podwykonawców” – podkreśliła Emilewicz. Jak dodała, „najbliższe tygodnie są nieprzewidywalne, ale chcemy zapewnić przedsiębiorców, że wsłuchujemy się w ich potrzeby”.

Sytuacja jest prawdopodobnie najpoważniejsza od 2008 r. – oceniła Emilewicz na konferencji prasowej. Podkreśliła jednocześnie, że dziś nie da się w sposób wiarygodny oszacować skutki epidemii. „Z całą pewnością możemy powiedzieć jedno: nie wiemy, jaki ostatecznie będzie miała wpływ na gospodarkę” – mówiła minister.