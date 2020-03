Gorzów bez plastiku

Z miejskich imprez ma zniknąć plastik. Rozporządzenie w tej sprawie wydał prezydent Gorzowa. To początek działań pod roboczą nazwą „Projekt Zielony Gorzów”. Chodzi o to, aby w zamówieniach miasta promować materiały ekologiczne, a eliminować stosowanie opakowań, naczyń jednorazowych, toreb, kubków, sztućców czy słomek z tworzyw sztucznych.

– A to nie koniec zmian – mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Prezydent zachęca tez do korzystania z wody wodociągowej, a w przypadku konieczności zakupu wody butelkowanej, do kupowania wody w butelkach szklanych lub opakowaniach zwrotnych. Prezydent zobowiązał wszystkich pracowników urzędu do stosowania tego zarządzenia.Elementem projektu jest też budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja parków, tworzenie łąk kwietnych i pasów zieleni, które nie będą podlegały koszeniu.

Ważną sprawą jest też poprawa jakości powietrza poprzez kontynuowanie wymiany pieców.

Innym elementem projektu będzie poszerzenie dostępu do ekologicznego transportu, czy zachęcanie do korzystania ze ścieżek rowerowych.