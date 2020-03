18 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Najważniejsza profilaktyka!

Mamy jeden dodatkowy przypadek potwierdzonego zarażenia koronawirusem. Jest to 18 taki przypadek, trzeci na terenie województwa mazowieckiego - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według informacji resortu zdrowia, jest to mężczyzna w sile wieku. Stan jego zdrowia jest dobry.

„Jeżeli chodzi o przypadki (…) koronawirusa w województwie mazowieckim mamy jeden wynik dodatki testów”

– powiedział na konferencji prasowej minister. Jest to trzeci przypadek potwierdzonej choroby w województwie mazowieckim. Jak uściślił rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, trzeci pacjent jest mężczyzną w sile wieku. W tej chwili stan jego zdrowia jest dobry.

Resort sukcesywnie publikuje statystyki dotyczące zachorowań w Polsce. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformowano 4 marca, czyli w ubiegłą środę, a od piątku o kolejnych zachorowaniach. Informacja z wtorku mówiła o 17 zachorowaniach. Pacjenci hospitalizowani są m.in. w szpitalach we Wrocławiu, Raciborzu, Szczecinie, Krakowie, Ostródzie, Warszawie.

Epidemia wywołana przez nowego koronawirusa z Wuhan, którego fachowa nazwa to SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV), zatacza coraz szersze kręgi. Liczba zakażonych osób, a także liczba zgonów spowodowanych przez ten patogen cały czas rośnie (w ciągu zaledwie trzech miesięcy wirus dotarł już do ponad 60 krajów świata).

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca obecnie podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu” – czytamy w opublikowanym pod koniec lutego komunikacie GIS. Uwaga! Eksperci nie zalecają powszechnego stosowania maseczek ochronnych na twarz przez ludzi zdrowych w ramach zapobiegania infekcji – z uwagi na fakt, że nie gwarantują one wystarczająco skutecznej ochrony przed zakażeniem, a także dlatego, że jeśli są niewłaściwie stosowane, to mogą przynieść więcej szkody niż pożytku!

Jednak ostrożność warto zachować także wybierając się w podróż do wielu innych krajów. Których konkretnie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć m.in. na specjalnej stronie internetowej stworzonej przez amerykański Johns Hopkins University. Są na niej publikowane aktualne dane na temat lokalizacji wszystkich potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-Cov-2 na świecie (m.in. w formie interaktywnej mapy). Można tam znaleźć także wiele innych przydatnych informacji i statystyk dotyczących tej epidemii.

Maseczki nie ochronią przed zarażeniem koronawirusem Noszenie ochronnej maski typu chirurgicznego ma sens tylko wówczas, gdy opiekujemy się chorym, sami jesteśmy zakażeni koronawirusem 2019-nCoV albo podejrzewamy u siebie zakażenie. Maski są skuteczne tylko w połączeniu z innymi środkami ochronnymi, zwłaszcza myciem rąk – radzą eksperci na internetowej stronie WHO. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.