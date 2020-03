Lubuskie w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

Już wkrótce w wybranych miejscach w naszym województwie będzie można zobaczyć szyldy z charakterystyczną czapką kucharską i dwoma sztućcami. To znak jakości przyznawany miejscom promującym i dbającym o kulinarne dziedzictwo regionu.

Województwo lubuskie przystąpiło właśnie do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Jak podkreśla obecny dziś w Zielonej Górze Niclas Fjellstrom, europejski koordynator tej sieci, Lubuskie to kolejny region w naszym kraju, który będzie mógł korzystać z tej marki.

– Chcemy w ten sposób promować w całej Unii Europejskie lokalne produkty i unikalne potrawy z Polski – dodaje:

Z przystąpienia województwa lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego cieszy się wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Jak mówi, pomoże to w rozwoju turystycznym regionu i wypromowaniu go w Europie:

Jak zaznacza Stanisław Tomczyszyn, województwo lubuskie ma potrawy i tradycje kulinarne, którymi może się chwalić w Europie:

Dodajmy, że województwo lubuskie jest 11 regionem w Polsce, który przystąpił do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. W całej Europie w sieci jest ok. 30 regionów.