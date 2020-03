Premier: Kontrole sanitarne na przejściach z Niemcami i Czechami

Ministerstwo zdrowia podało, że do tej pory w Polsce odnotowano 16 przypadków koronawirusa.

Szef rządu powiedział, że kontrole zostaną wprowadzone na głównych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami:

Kontrole obejmą autobusy, samochody osobowe i pociągi.

W całej Polsce 170 osób jest hospitalizowanych i diagnozowanych w kierunku koronawirusa, a 4 tysiące osób jest objętych kwarantanną domową.

Premier zaapelował także do organizatorów imprez masowych o ich odwoływanie.

Jak mówił, z analiz wynika, iż właśnie imprezy masowe były jedną z przyczyn szybszego rozprzestrzeniania się koronawirusa w Niemczech, czy we Włoszech.

„Chcę podkreślić, że ze względu na charakter rozprzestrzeniania się wirusa i gwałtowne przyrosty (liczby zakażonych) w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, bardzo znaczące w Wielkiej Brytanii i w innych krajach Europy Zachodniej – w ślad za wczorajsza rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego pana ministra (Jarosława) Pinkasa (…) – chce bardzo mocno zaapelować do wszystkich organizatorów imprez masowych o to, żeby powstrzymali się od organizacji tych imprez masowych, żeby je po prostu w najbliższym czasie odwoływali”