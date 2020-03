W czwartym meczu drugoligowych siatkarskich play offów Sobieski Żagań wygrał z Aqua Zdrój Wałbryzch 3:1 i zapewnił sobie awans do dalszej rundy.

Stan dwumeczu 3:1 dla Sobieskiego, a niedzielne spotkanie miało emocjonujący przebieg. Pierwszego seta goście wygrali do 23. W drugim Sobieski rozniósł rywala do 10. Trzeci set także zwycięski dla gospodarzy, którzy wygrali do 20. Najwięcej emocji było w czwartej partii. Sobieski przegrywał już 22:24, ale wytrzymał ciśnienie i ostatecznie pokonał rywala 28:26:

Więcej o play offie Sobieskiego z Aqua Zdrój w poniedziałkowym Magazynie sportowym.