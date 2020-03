Odwołane lekcje z powodu podejrzenia koronawirusa u uczennicy

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. Marlena Młynarczyk poinformowała, że informację o podejrzeniu zakażenia jednej z uczennic placówki dyrekcja otrzymała po południu. „Jest to osoba, która została skierowana do szpitala w Zielonej Górze na oddział zakaźny” – powiedziała.

„Na chwilę obecną jest to jednodniowe odwołanie zajęć. Jutro podejmiemy decyzję co do dalszych działań” – przekazała dyrektor dodając, że placówka zgodnie z procedurami zostanie odkażona.

Dyrektor dodała, że podejrzenie wystąpienia koronawirusa u uczennicy nie ma związku z żadnym grupowym wyjazdem zagranicznym zorganizowanym przez szkołę. Uczennica była na indywidualnym wyjeździe za granicą. Do placówki uczęszcza około 700 uczniów.

Rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak przekazała PAP, że na oddział zakaźny placówki w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem przyjęto w niedzielę sześć osób. Łącznie w szpitalu z tego powodu jest hospitalizowanych ośmioro pacjentów. „Wśród tych osób jest +pacjent zero+ (pierwsza osoba w Polsce ze zdiagnozowanym koronawirusem – PAP), jeden pacjent zostanie wypisany, ponieważ przyszedł wynik jego badań – ma grypę. Natomiast wyniki pozostałych pacjentów prawdopodobnie będą jutro” – wyliczyła rzeczniczka.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.