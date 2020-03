W czwartym meczu play off grupy 1 II ligi siatkarzy Orzeł Międzyrzecz przegrał we własnej hali z Wilkami Wilczyn 1:3 (25:19, 21:25, 17:25, 15:25).

Był to zupełnie inny mecz niż ten wczorajszy. Bez wątpienia wpływa na wynik miała absencja dwóch podstawowych zawodników Orła Mariusza Szulikowskiego i Bartosza Jastrowicza. Mimo to gospodarze pewnie wygrali pierwszego seta. Niestety, w kolejnych rywale nie pozostawili miejscowym złudzeń i bez większych problemów wygrali mecz i rywalizację w play off 3:1.

Najlepszym zawodnikiem meczu był kapitan Wilków Błażej Płomiński.