Prezydent ogłasza zdrowotny fundusz

W ciągu kilku tygodni odpowiedni projekt ustawy ma zostać przedłożony Radzie Ministrów – poinformował minister na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem. „Tworzymy już podzespoły do opracowania tego projektu, będziemy go jak najszybciej przedkładali Radzie Ministrów, a potem parlamentowi już konkretne akty prawne związane z tym Funduszem Medycznym. Myślę, że największą korzyść z takiego dodatkowego, ogromnego funduszu odniosą pacjenci” – mówił minister Szumowski. Zaznaczył, że Fundusz Medyczny ma wesprzeć polską służbę zdrowia. „Będzie przeznaczony na trzy filary. Pierwszy dotyczy leczenia onkologicznego i chorób rzadkich dzieci i dorosłych, drugi – inwestycyjny i trzeci – profilaktyczny” – mówił szef Ministerstwa Zdrowia.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Fundusz Medyczny będzie dodatkowym, obok nakładów na Narodowy Fundusz Zdrowia, źródłem finansowania ochrony zdrowia. Prezydent zaznaczył, że dodatkowe środki na zdrowie są oczekiwane przez Polaków. „W szczególności przez rodziców, których dzieci zapadły na choroby onkologiczne czy choroby rzadkie, gdzie mamy do czynienia z rozpaczliwymi sytuacjami. Właśnie w takich przypadkach fundusz będzie interweniował, ale będzie także wspierał wydatki inwestycyjne tam gdzie potrzebne są nowe urządzenia i tam gdzie potrzebne jest wdrażanie nowych terapii” – wyjaśniał prezydent Andrzej Duda.

Częściowo Fundusz Medyczny zostanie przeznaczony także na działania profilaktyczne. „W 10 procentach ten fundusz mógłby wspierać profilaktykę, co jest bardzo ważne, bo jednym z największych problemów jest to, że Polacy zgłaszają się do lekarzy za późno, kiedy choroba onkologiczna jest już rozwinięta i nie da się pacjenta skutecznie wyleczyć. Gdyby diagnostyka nastąpiła wcześniej, szansa na wyleczenie jest wtedy ogromna” – mówił prezydent Duda.

Prezydent podkreślił, że Fundusz Medyczny będzie przeznaczony nie tylko na terapie onkologiczne, ale także na leczenie chorób rzadkich i na pokrycie kosztów drogich operacji. „Będzie w stanie sfinansować wyjątkowo rzadką i trudną operację, którą realizuje jedno czy dwa miejsca na świecie. Fundusz będzie miał charakter uniwersalny i będzie elastyczny, choć przede wszystkim dedykowany walce z rakiem i chorobami rzadkimi, zwłaszcza u dzieci” – mówił prezydent na konferencji w Warszawie.

Minister Szumowski podkreślił, że Fundusz Medyczny będzie dopełnieniem Narodowej Strategii Onkologicznej, która jest szerokim programem wyznaczającym kierunki dla onkologii w Polsce. Fundusz natomiast ma pomagać w przypadkach indywidualnych. Część pieniędzy z Funduszu Medycznego ma być przeznaczona na walkę z chorobami rzadkimi. Fundusz będzie finansował między innymi terapie, które nie są refundowane przez NFZ.

„Mamy ustawę o czerniaku, potem przez długie miesiące przygotowywaliśmy strategię onkologiczną, na którą przeznaczyliśmy 5,1 miliarda złotych. Teraz przyszedł czas na coś, o czym dyskutujemy od bardzo dawna, czyli na Fundusz Medyczny” – mówił na konferencji minister Szumowski.

Środki na Fundusz Medyczny mają pochodzić z budżetu państwa. Łącznie z Funduszem Medycznym państwo przeznaczy na zdrowie Polaków niemal 107 miliardów złotych rocznie. Obecnie są to 104 miliardy, a kwota ta wzrosła od 2015 roku o ponad 27 miliardów.