Szumowski: Sprzęt dotarł do szpitala w Zielonej Górze

Zarówno środki, jak i sprzęt dotarły już do szpitala w Zielonej Górze - poinformował szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił, że kolejne środki będą uruchamiane w kolejnych dniach w momencie wejścia w życie specustawy ws. koronawirusa.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w piątek po południu na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przebywa trzech pacjentów, w tym jeden ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Prezes zarządu szpitala uniwersyteckiego Marek Działoszyński informował wcześniej, że zasoby szpitala kurczą się, a placówka oczekuje „pilnego wsparcia”.

O przelanie środków szpitalowi oraz doposażenie Szumowski był pytany w sobotę na konferencji prasowej. „Pieniądze – z tego co wiem – już do województwa lubuskiego dotarły, natomiast oczywiście one będą sukcesywnie uruchamiane w kolejnych dniach, tygodniach. Tak jak mówiłem, zgłoszeń z tych 100 mln zł, które pan premier wyznaczył, województwa zgłosiły na 140 mln zł, w związku z tym – siłą rzeczy – myśmy częściowo ograniczyli przekazanie środków” – powiedział.

Jak dodał, była to dopiero pierwsza transza środków. „Kolejne środki przyjdą w momencie uruchomienia specustawy (ws. koronawirusa – PAP)” – powiedział. Minister podkreślił, że w piątek do zielonogórskiego szpitala dotarł też zamówiony sprzęt.

Minister powiedział też, że obecnie w związku z podejrzeniem koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, hospitalizowanych jest w kraju 128 osób, ponad 1300 osób przebywa w kwarantannie domowej i ponad 6 tys. objętych jest nadzorem sanitarnym.

„Te dane zmieniają się dość szybko, w górę i w dół. To znaczy, że służby działają” – zapewnił Szumowski.