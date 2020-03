45 milionów złotych wydali w ubiegłym roku na alkohol mieszkańcy Nowej Soli. Po 20 milionów złotych przypada na alkohole po wyżej 18 procent i piwa, a tylko 5 milionów na wina i nalewki. W stosunku do 2018 roku jest to wzrost o dwa i pół miliona złotych, mimo, że do 120 zmniejszona została liczba punktów handlowych i gastronomicznych.