Niewykluczone, że już jutro siatkarze Olimpii Sulęcin zapewnią sobie awans do turnieju półfinałowego o wejście do I ligi.

Po dwóch zwycięstwach we własnej hali sulęcinianie są faworytami pojedynku, lub pojedynków w Słupcy. We własnej hali wystąpią natomiast siatkarze Orła Międzyrzecz, Którzy po dwóch przegranych wyjazdowych spotkaniach będą chcieli pokonać drużynę Wilków Wilczyn. Tym razem zespół grającego trenera Piotra Haładusa zagra we własnej hali.

Jutrzejszy, a także w przypadku zwycięstwa Orła niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 17.00.