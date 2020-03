Murem za limuzynami!

Nie udało się. Nie pomógł nawet ujawniony w Zielonej Górze, pierwszy w Polsce przypadek koronawirusa. Mamy aferę – aferę limuzynową.

Zakup przez Urząd Marszałkowski pięciu wypasionych aut do wożenia działaczy koalicji PO-PSL-SLD wywołał lawinę krytycznych komentarzy, a rzecznik prasowy Zarządu Województwa uwija się jak w ukropie by choć w części zminimalizować straty wizerunkowe swoich pracodawców.

Timing fatalny. Dzień przed rozpoczęciem walki z patogenem, taka „wtopa”. Jak atakować rząd za brak należytego wsparcia dla zarządzanego przez województwo szpitala, gdy samemu inwestuje się w zbytki?

Jest jedna rada. Jeśli chcesz by coś zostało dobrze zrobione, zrób to sam! Taka myśl zakwitła w głowach zarządu, a beneficjenci marszałkowskiego programu „limuzyna plus” sami ruszyli do obrony tego, co im się słusznie należy.

Przed Państwem Elżbieta Anna Polak (PO), Marcin Jabłoński (PO) i Tadeusz Jędrzejczak (SLD) i ich retoryczne popisy:

Nie ma co. Jest ubaw.

fot.Pixabay / Facebook