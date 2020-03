Dalsza eskalacja na granicy turecko-greckiej. Użyto gazu łzawiącego

Od soboty grecka straż graniczna aresztowała 252 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę z Turcją. Jak podał w czwartek wieczorem dziennik „Kathimerini”, powołując się na źródła bezpieczeństwa, większość z nich – 64 proc. – to Afgańczycy. 19 proc. zatrzymanych pochodziło z Pakistanu, 5 proc. z samej Turcji, a 4 proc. z Syrii.

Greckie służby poinformowały, że od soboty do czwartku powstrzymały około 37 tys. osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę od strony Turcji.

Przyczyny kryzysu na granicy grecko-tureckiej

Od kiedy tydzień temu Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców z Syrii próbujących drogą morską lub lądową dostać się do Europy, tysiące ludzi forsują granicę lądową między Turcją a Grecją. Kolejne setki migrantów próbują przedostać się na greckie wyspy na Morzu Egejskim.

Minister spraw wewnętrznych Turcji Suleyman Soylu zapowiedział w czwartek, że Ankara skieruje jeszcze więcej migrantów na granicę z Grecją, by mogli oni przedostać się do Unii Europejskiej.

„Drzwi będą otwarte także dla dotkniętych wojną mieszkańców syryjskiej prowincji Idlib”

– podkreślił minister.

Na grecko-tureckiej granicy lądowej dochodzi od końca ubiegłego do starć między migrantami a greckimi siłami bezpieczeństwa, które zostały wzmocnione i reagują na wszelkie próby nielegalnego przedostania się do kraju.

Premier Grecji Kyriakos Micotakis przestrzegł migrantów przed próbami nielegalnego przekraczania granicy.

„Granice Grecji to zewnętrzne granice UE, będziemy je chronić” – napisał w niedzielę na Twitterze.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally – you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 1, 2020