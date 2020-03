Przypomnijmy, przed sezonem we Wschowie liczono na włączenie się do walki o ósemkę. Niestety, przyszły niespodziewane porażki i drużyna nie załapała się do czołowej ósemki. Dlaczego? Pytamy trenera wschowian Jakuba Chałupkę:

WSTK ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie. W sobotę w Zgorzelcu przeciwko Turowowi.