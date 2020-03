Koronawirus a imprezy sportowe w regionie. Kto zagra, a kto nie?

Co dalej z imprezami sportowymi w naszym regionie po tym jak wczoraj okazało się , że na Ziemi Lubuskiej wykryto przypadek koronawirusa? Takie pytanie zadają sobie pewnie kibice w naszym regionie.

Wiadomo, że prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych – w tym sportowych – do 16 marca. Oznacza to, że spotkania koszykarzy Stelmetu Enei BC Zielona Góra – 11 marca przeciwko MKS-owi Dąbrowa Górnicza i 16 marca z Polskim Cukrem Toruń – odbędą się, ale bez udziału publiczności. Kosmę Zatorskiego ze Stelmetu pytamy, czy możliwe jest przeniesienie któregoś z tych meczów na inny termin:

Odwołano również dwa inne mecze zaplanowano na 14 marca: spotkanie w I lidze piłki ręcznej pomiędzy AZS-em UZ Zielona Góra a Olimpią Piekary Śląskie oraz spotkanie w III lidze piłkarskiej pomiędzy Lechią Zielona Góra a Foto Higiena Gać.

Jeśli chodzi o Gorzów – najprawdopodobniej sobotni mecz w ekstraklasie koszykarek pomiędzy PSI ENEA Gorzów a Widzewem Łódź odbędzie się – podobnie jak środowy mecz w hali przy Chopina – bez udziału publiczności. Identyczna sytuacja w przypadku sobotniego meczu w I lidze piłki ręcznej. Stal Gorzów w hitowym spotkaniu zagra z liderem rozgrywek Siódemką Legnica. Jak przekazuje nam dyrektor sekcji piłki ręcznej w Stali Krzysztof Ziomkowski spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności:

Co ciekawe dojdą do skutku sobotnio-niedzielne mecze w II lidze siatkarzy. Na własnym parkiecie zagrają zawodnicy Orła Międzyrzecz i Sobieskiego Żagań. Artur Chaberski – drugi trener i członek zarządu Sobieskiego – poinformował nas, że wszystkie siatkarskie kluby otrzymały od władz PZPS pismo, w którym czytamy, że zespoły mogą grać, ale przed meczem – co ciekawe – zawodnicy nie mogą się ze sobą witać.

Wciąż nie ma oficjalnej informacji co z planowanymi sparingami żużlowymi lubuskich drużyn – Falubazu Zielona Góra i Stali Gorzów. Tutaj decyzje odnośnie próbnych jazd (Falubaz vs Kolejarz Opole, Stal vs GKM Grudziądz) zapadną w zależności od warunków atmosferycznych.

Odbędą się za to inne imprezy w regionie – m. in. sobotni finał Lubuskiej Ligi Futsalu w Krośnie Odrzańskim i finał Biegowego Grand Prix Gorzowa w niedzielę.