Mówił, że pozabijałby wszystkich Polaków. Sąd nakazał go… przeprosić

Na sali rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku byli obecni w środę: Natalia Nitek-Płażyńska z pełnomocnikiem i prezesem Reduty Dobrego Imienia Maciejem Świrskim oraz adwokat Hansa G. Składowi sędziowskiemu przewodniczyła sędzia Małgorzata Zwierzyńska.

Środowa rozprawa kończy proces o ochronę dóbr osobistych przeciwko Hansowi G. Ten niemiecki przedsiębiorca był nagrywany przez Natalię Nitek-Płażyńską od czerwca 2015 r. do stycznia 2016 r. Zachowanie Hansa G. nagłośniła Telewizja Republika w marcu 2016 r., która wyemitowała nagrania. Hans G. krzyczał na nich: „Zabiłbym wszystkich Polaków, nie miałbym z tym problemu”, „f… stupid country” i „Idiot Polak”, a także słychać było naśladowanie dźwięku strzelania.

W lutym 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał Hansa G. za winnego mowy nienawiści wobec Polaków. Sąd nakazał mu przeprosiny powódki i wpłatę zadośćuczynienia w wysokości 50 tysięcy złotych na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie.

Na początku II wojny światowej w lasach niedaleko Piaśnicy, Niemcy rozstrzelali ponad 12 tysięcy przedstawicieli inteligencji, a także osoby narodowości polskiej, czeskiej i niemieckiej, które zostały przywiezione z III Rzeszy Niemieckiej. To właśnie kilkanaście kilometrów od tego historycznego miejsca znajduje się siedziba firmy Hansa G.

Od decyzji sądu pierwszej instancji odwołał się pełnomocnik niemieckiego biznesmena Piotr Malach.

⬆️ Sędzia Małgorzata Zwierzyńska podczas ogłoszenia wyrok. Fot. PAP/Adam Warżawa

W środę Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok. Hans G. musi pisemnie przeprosić Natalię Nitek-Płażyńską za naruszenie dóbr osobistych w postaci godności i świadomości narodowej. Przeprosiny w formie listownej muszą być podpisane. Kwotę zasądzoną na rzecz Muzeum Piaśnickiego sąd zmniejszył do 10 tys. zł.

Sąd nakazał też Natalii Nitek-Płażyńskiej opublikowanie przez miesiąc na Facebooku i Twitterze przeprosin za naruszenie dóbr osobistych Hansa G. poprzez nagrywanie i upublicznienie nagrań bez jego zgody. Jednocześnie Nitek-Płażyńska musi zapłacić 10 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i obciążona została kosztami zastępstwa procesowego w wysokości ok. 6 tys. zł.

Sędzia Małgorzata Zwierzyńska podkreślała, że Hans G. potrafił obrażać Polaków, co sam przyznał w chwilach zdenerwowania. Sąd nie znalazł jednak dowodów na potwierdzenie, że pochwalał postawę Adolfa Hitlera oraz wypowiadał słowa, że najlepszymi perfumami „dla Polaków byłby cyklon B.”.

⬆️ Powódka Natalia Nitek-Płażyńska przed rozpoczęciem rozprawy, 4 bm. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Fot. PAP/Adam Warżawa

Natalia Nitek-Płażyńska nie kryła niezadowolenia z tego wyroku: „Działałam w wyższej sprawie” – powiedziała po wyjściu z sali sądowej.

„W tej sprawie nie wnioskowałam o żadne odszkodowanie, które wpłynęło do mnie, a do muzeum (…), bo jak widać dzisiaj cały czas jesteśmy świadkami tego, jak historia jest zakłamywana. Jestem dumna z tego, że jestem Polką i nie pozwolę sobie na to, żeby ktokolwiek nas poniżał. Nie jestem z wyroku zadowolona, a wręcz jestem nim zbulwersowana, ale mam wolę walki, żeby o tę ważną sprawę dalej walczyć.”