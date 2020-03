Premier: Niektóre JST mają życzenia nie do końca związane z epidemią koronawirusa

Premier w środę wieczorem w Polsat News odniósł się do apelu marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak o 10 mln wsparcia dla regionu lubuskiego w związku z potrzebami tamtejszych szpitali. W ocenie premiera jest faktem, że "niektóre jednostki samorządowe składają listę życzeń, która nie do końca ma coś wspólnego z epidemią koronawirusa". Dodał, że 100 mln zł przeznaczone na realizacje pilnych, z punktu widzenia skuteczności walki z wirusem, potrzeb jest jeszcze nie do końca wykorzystane, a kolejne 100 mln zł czeka na uruchomienie jeżeli będzie taka potrzeba.



Szef rządu powiedział również, że podpisał pisma z zaproszeniem dla liderów partii opozycyjnych do wzięcia udziału w spotkaniu na temat koronawirusa.