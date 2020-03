Zakończony spór płacowy w gorzowskim Stilonie

Stało się to dzięki m.in. mediatorowi powołanemu przez obie strony do pomocy przy negocjacjach. Związkowcy początkowo żądali podwyżki dla każdego pracownika w wysokości 500 złotych. Jednakże z uwagi na zmniejszone zamówienia od odbiorców, obniżyli swoje żądania do kwoty 200 złotych – mówi przewodniczący stilonowskiej Solidarności Piotr Wawryniuk:

Obecnie w ZWCh Stilon pracuje około 300 pracowników. Mediatorem w sporze płacowym była Barbara Zajbert, szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie.