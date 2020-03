Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „Pomost” jest w trakcie tworzenia klubu dziecięcego w Świebodzinie. Uczęszczały by do niego dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Władze stowarzyszenia podkreślają, że w mieście jest mało miejsc żłobkowych, a te w placówkach prywatnych są drogie.