W imprezie wystartowały m.in. 4 pięściarki BKS Orkan Gorzów Wlkp. Dwie z podopiecznych trenera Grzegorza Swadowskiego uzyskały awans do turnieju finałowego, co już zapewnia im co najmniej brązowe medale.

- - - OGŁOSZENIE REDAKCJI - - -