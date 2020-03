Imprezy masowe w Zielonej Górze będą odwołane

Na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze hospitalizowany jest pacjent, u którego potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Mężczyzna przyjechał do kraju z Niemiec. Według informacji medialnych wrócił z karnawału w Nadrenii Północnej Westfalii.

Prezydent Zielonej Góry na konferencji prasowej ogłosił, że po konsultacji z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem miasto podjęło decyzję, że wszystkie imprezy masowe, które są zaplanowane w najbliższych dwóch tygodniach, zostaną odwołane.

Jak wyjaśnił, to element zapobiegawczy.

„Ten przypadek, który pojawił się w Polsce jest to osoba, która przyjechała z Niemiec właśnie z imprezy masowej, więc uważamy, że lepiej zapobiegać takim wydarzeniom”

– podkreślił.

Wśród odwołanych wydarzeń jest koncert planowany na 8 marca, mistrzostwa Polski w tańcu czy targi oświatowe.

„Uważamy, że te imprezy mogą się nie odbyć, odbędą się w innym terminie”

– dodał.

Prezydent Zielonej Góry zapewnił jednocześnie, że na dzień dzisiejszy miasto jest bezpieczne i przygotowane. „Apelujemy do wszystkich o zachowanie spokoju” – powiedział.

Kubicki zaznaczył, że nie ma potrzeby zamykania szkół. „Z dyrektorami szkół też były spotkania, dostali procedury. Są wytyczne ministra edukacji, które wszyscy dyrektorzy posiadają” – przypomniał.

⬆ Fot. PAP/Lech Muszyński

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca obecnie podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu” – czytamy w opublikowanym pod koniec lutego komunikacie GIS. Uwaga! Eksperci nie zalecają powszechnego stosowania maseczek ochronnych na twarz przez ludzi zdrowych w ramach zapobiegania infekcji – z uwagi na fakt, że nie gwarantują one wystarczająco skutecznej ochrony przed zakażeniem, a także dlatego, że jeśli są niewłaściwie stosowane, to mogą przynieść więcej szkody niż pożytku!

Jednak ostrożność warto zachować także wybierając się w podróż do wielu innych krajów. Których konkretnie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć m.in. na specjalnej stronie internetowej stworzonej przez amerykański Johns Hopkins University. Są na niej publikowane aktualne dane na temat lokalizacji wszystkich potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-Cov-2 na świecie (m.in. w formie interaktywnej mapy). Można tam znaleźć także wiele innych przydatnych informacji i statystyk dotyczących tej epidemii.

Maseczki nie ochronią przed zarażeniem koronawirusem Noszenie ochronnej maski typu chirurgicznego ma sens tylko wówczas, gdy opiekujemy się chorym, sami jesteśmy zakażeni koronawirusem 2019-nCoV albo podejrzewamy u siebie zakażenie. Maski są skuteczne tylko w połączeniu z innymi środkami ochronnymi, zwłaszcza myciem rąk – radzą eksperci na internetowej stronie WHO. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.