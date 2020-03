Lekarze rodzinni: Nie ma powodu do paniki

Elżbieta Płonka dodaje, że powinniśmy zapoznać się z zestawem porad przygotowanym przez inspekcję sanitarną.

Wczoraj o zagrożeniu koronawirusem rozmawiali lubuscy lekarze rodzinni. Zwracają uwagę, że osoby, które mają podejrzenia co do stanu swojego zdrowia, nie powinny od razu udawać się do lekarza.

Pierwszy w Polsce przypadek koronawirusa potwierdzono u mieszkańca województwa lubuskiego. Osoby, które ostatnio miały z nim kontakt zostały poddane kwarantannie.

