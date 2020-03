Milion na limuzyny marszałek Polak

Dwa tygodnie temu podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego pojawił się postulat przekazania dodatkowych środków (2 mln. zł) na potrzeby oddziału onkologii w zielonogórskim szpitalu. Radny Łukasz Mejza (Bezpartyjni) zaproponował, by pozyskać finanse rezygnując z części wydatków na promocję województwa (np. z bilbordów z wizerunkiem marszałek).

Pomysł przepadł ze względów formalnych, ale wnioskodawca zapowiedział, że stosowną uchwałę przedłoży na kolejnym spotkaniu radnych. Wyprzedzając to działanie, mamy jednak inną propozycję oszczędności w samorządowej kasie.

Dziś popołudniu przed siedzibę Urzędu Marszałkowskiego zajechała ciężarówka, która przywiozła cztery luksusowe limuzyny. Każda warta powyżej 150 tysięcy złotych. Odbiorca? Zarząd Województwa Lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak (PO) na czele.

Oczywiście nie namawiamy do wyzbycia się świeżo zakupionego taboru. Byłaby to niegospodarność, bo wiadomo przecież, że po opuszczeniu salonu, auta tracą na wartości. Proponujemy jednak by oprócz wożenia partyjnych działaczy, podpisać stosowny kontrakt z NFZ na transport pacjentów do wojewódzkich szpitali. Podróż w komfortowych warunkach, bez wątpienia wyjdzie Lubuszanom na zdrowie.

Radzimy wziąć to poważnie pod uwagę. Będą oszczędności i żaden z „reżimowych dziennikarzy” nie przyczepi się do marszałkowskiej rozrzutności.

PS. Skąd milion w tytule skoro 4 x 150 tys. = 600 tys. zł? Wg. niepotwierdzonych jeszcze informacji, bryka Marcina Jabłońskiego (PO) zostanie dostarczona osobnym transportem. Biorąc jednak pod uwagę rozmach byłego marszałka i jego słabość do luksusu, zaokrągliliśmy łączną kwotę do miliona. Tak prezentuje się bardziej okazale, na miarę Urzędu MarszałkowskiEGO.